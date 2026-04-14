Suami Diduga Lakukan Video 'Nakal', Clara Shinta Pilih Gugat Cerai
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Clara Shinta akhirnya mengambil langkah tegas atas kisruh rumah tangganya dengan sang suami, Muhammad Alexander.
Sebelumnya, sang suami diduga melakukan video call sex (VCS) dengan seorang perempuan bernama Indah.
Atas perilaku suaminya itu, Clara Shinta lantas mengambil tindakan tegas dengan melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama.
"Saya menyadari kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari Indah, itu juga terjadi pada suami saya dan untuk itu saya juga sudah melakukan tindakan sesuai porsi masing-masing, saya juga sudah melayangkan gugatan cerai untuk suami saya di Pengadilan Agama," ujar Clara Shinta di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (14/4).
Dia menegaskan bahwa dirinya sudah mantap untuk bercerai. Gugatan cerai itu, bahkan sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
Clara Shinta lantas memohon doa agar diberi kekuatan menghadapi perpisahannya ini.
Dia tak menampik bahwa keputusannya untuk berpisah bukan hal yang mudah baginya.
"Mohon doa dan kekuatannya karena berpisahnya juga ini enggak mudah. Saya juga terseok-seok ini. Mau mati rasanya saya kalau harus berpisah sama suami saya karena saya cinta sama dia," ucap Clara Shinta.
Clara Shinta akhirnya mengambil langkah tegas atas kisruh rumah tangganya dengan sang suami, Muhammad Alexander.
