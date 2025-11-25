menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Suami Diduga Mengkriminalisasi Istri, Kinerja Polres Tangerang Kota Dipertanyakan

Suami Diduga Mengkriminalisasi Istri, Kinerja Polres Tangerang Kota Dipertanyakan

Suami Diduga Mengkriminalisasi Istri, Kinerja Polres Tangerang Kota Dipertanyakan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Publik kembali digegerkan oleh dugaan skandal kriminalisasi dalam rumah tangga.

Seorang suami berstatus mantan narapidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), AO, diduga kuat sengaja merekayasa kasus hukum untuk menjebak istrinya sendiri.

Upaya ini disinyalir dilakukan demi memisahkan sang istri dari anak kandungnya sekaligus menguasai anak tersebut secara sepihak.

Baca Juga:

Namun, proses hukum yang berjalan di Polres Metro Tangerang Kota justru menuai sorotan tajam karena dinilai mengabaikan fakta krusial di lapangan.

Kasus ini mencuat saat korban (sang istri) berniat menjemput anak kandungnya di sekolah.

Alih-alih pertemuan hangat, momen tersebut justru menjadi awal dari sebuah rekayasa hukum.

Baca Juga:

AO diduga telah menyusun skenario matang dengan memanfaatkan asisten rumah tangga (ART) berinisial YA untuk membuat laporan polisi palsu.

Dalam laporannya, YA mengaku telah dianiaya oleh korban hingga babak belur.

Mencegah kriminalisasi lebih lanjut, pihak keluarga dan kuasa hukum mendesak Kapolri dan Irwasum Mabes Polri serta Kompolnas untuk segera turun tangan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI