Suami Irish Bella Soroti Pernyataan Ammar Zoni, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Haldy Sabri menyoroti pernyataan Ammar Zoni dalam persidangan yang dinilai turut menyeret nama Irish Bella ke ruang publik.

Dia pun menegaskan agar isu tersebut tidak diperluas hingga memicu pemberitaan yang berlebihan.

Haldy meminta Ammar untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, khususnya yang berkaitan dengan pihak lain.

“Jangan membikin pemberitaan lebay dengan membawa-bawa istri orang,” kata Haldy Sabri, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu (4/4).

Dia menilai, penyebutan nama Irish Bella dalam konteks persidangan berpotensi memicu spekulasi publik yang tidak perlu dan memperkeruh situasi.

Haldy juga mengingatkan bahwa proses hukum seharusnya difokuskan pada pembelaan diri, tanpa melibatkan pihak yang tidak berkaitan langsung dengan perkara.

“Seharusnya kemarin fokus saja dengan pembelaan,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini dia dan Irish Bella memilih menjalani kehidupan secara wajar tanpa membuka kembali persoalan masa lalu yang telah selesai.