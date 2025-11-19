Suami Marissa Anita Tak Hadir Hari Ini, Sidang Cerai Dilanjutkan Pekan Depan
jpnn.com - Aktris Marissa Anita menjalani sidang perdana perceraian dengan suaminya, Andrew Trigg di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (19/11).
Dalam sidang perdana hari ini, Marissa Anita hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
Akan tetapi, pihak Andrew Trigg ternyata absen dalam sidang perdana hari ini.
"Karena di hari ini pihak tergugat tidak hadir, jadi masih dipanggil sekali lagi, panggilan kedua. Nanti bakal ada mediasi," ujar kuasa hukum Marissa, Ira Yustika Lestari di PN Jakarta Pusat, Rabu.
Oleh karena itu, sidang bakal dilanjutkan pada Rabu (26/11) depan dengan agenda pemanggilan kedua.
Ira Yustika menyebut bahwa Marissa Anita tak perlu hadir dan cukup diwakili oleh kuasa hukum dalam sidang berikutnya.
"(Sidang berikutnya) Minggu depan, tanggal 26. (Marissa hadir lagi?) Tidak perlu sih. Hanya cukup dengan kuasa hukum saja," tuturnya.
Menariknya, dalam persidangan perdana hari ini, Marissa Anita memakai baju hitam.
Aktris Marissa Anita menjalani sidang perdana perceraian dengan suaminya, Andrew Trigg di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (19/11).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rumor Memanas, Azizah Salsha Buka Suara, Lalu Minta Maaf
- Gegara Jule Absen, Sidang Cerai Na Daehoon Ditunda
- Raisa dan Hamish Daud Kompak Absen di Sidang Cerai, Kenapa?
- Sidang Perdana Cerai Marissa Anita & Andrew Trigg Bakal Digelar Rabu Besok
- Belasan Tahun Menikah, Marissa Anita Gugat Cerai Suami
- Azizah Salsha Ungkap Fakta soal Perceraiannya dengan Pratama Arhan, Ternyata