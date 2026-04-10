Suami Mbak Intan Anggraeni Ternyata Seorang Wanita, Waduh

Perempuan asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang bernama Intan Anggraeni (28) saat membuat laporan kepolisian terkait dugaan pemalsuaan identitas yang dilakukan oleh seorang wanita yanh menikahinya. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kejadian nahas menimpa perempuan asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jatim, bernama Intan Anggraeni (28).

Pernikahan bersama pasangannya yang dikenal sebagai 'Rey' harus berujung laporan polisi.

Intan merasa ditipu oleh Rey, karena ternyata pasangannya tersebut adalah seorang wanita.

Pernikahan antara korban dan terlapor baru berlangsung pada 3 April 2026.

Hubungan keduanya terbilang singkat, dimulai sejak awal Februari 2026 saat keduanya bertemu di sebuah kafe di kawasan Batu.

Sebelum menikah, Intan pernah dijanjikan sebuah rumah dan mobil mewah Lamborghini oleh Rey.

Janji itu ternyata cuma tipu daya Rey agar Intan mau dinikahi secara siri olehnya. Keduanya melangsungkan pernikahan pada 3 April 2026.

Intan menceritakan bahwa dia mengenal Rey sejak Februari. Sejak itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan, Rey pun tampak seperti laki-laki tulen pada umumnya.

Mbak Intan Anggraeni baru tahu kalau pasangannya yang dikenal sebagai Rey merupakan seorang wanita pada malam pertama.

