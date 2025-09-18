Suami Mpok Alpa Ajukan Permohonan Perwalian Anak

jpnn.com, JAKARTA - Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Senin (15/9) lalu.

Kedatangannya itu ternyata guna mengambil langkah hukum untuk memastikan masa depan anak-anaknya.

Tak sendirian, Ajie didampingi oleh kuasa hukumnya, mengajukan permohonan perwalian anak ke PA Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Ajie Darmaji, Zaki R. Mosabasa mengatakan pihaknya telah menjalani sidang pertama terkait permohonan tersebut.

"Jadi, ini sidangnya cuman sidang penetapan perwalian permohonan dari anak-anak Bang Ajie yang masih di bawah umur," ujar Zaki R. Mosabasa di PA Jakarta Selatan, Senin.

Dia menuturkan, permohonan perwalian itu diajukan untuk keperluan administrasi anak-anak Ajie, baik sekarang maupun di masa mendatang.

"Keperluannya untuk melakukan pemberkasan administrasi. Takutnya diperlukan nih suatu saat nanti, kan? Kami kan, enggak tahu juga," kata Zaki.

"Karena anak-anaknya Bang Ajie dari almarhumah ini masih di bawah umur, diperlukan penetapan pengadilan, yaitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum anak-anak Bang Ajie. Nanti Bang Ajie yang mewakili. Misalkan takutnya, kan, keperluan untuk mengurus sekolah," sambungnya.