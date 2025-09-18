Suami Mpok Alpa Ungkap Kondisi Terkini Buah Hati Setelah Kepergian Ibunda
jpnn.com, JAKARTA - Ajie Darmaji mengungkapkan kabar anak-anaknya setelah mendiang Mpok Alpa meninggal dunia.
Meski tak mudah, tetapi anak-anaknya perlahan mulai bisa beradaptasi.
Namun, ada momen-momen ketika buah hatinya merindukan dan teringat kebersamaan dengan mendiang Mpok Alpa.
"Kondisi anak-anak sudah mulai agak stabil, cuma kalau waktu kayak habis maghrib atau itu pagi, waktu yang benar-benar kami saat masih bersama almarhumah tuh sama anak-anak kan waktu abis maghrib atau abis Isya kami makan bareng biasanya," ujar Ajie Darmaji di Pengadilam Agama Jakarta Selatan, Senin (15/9).
"Hal-hal kayak gitu yang enggak bisa kami lupain, kayak hal waktu masuknya ibadah, subuh, asar ke maghrib itu yang biasanya kami bareng-bareng," sambungnya.
Momen-momen saat melakukan ibadah bareng kerap membuat anak-anak kembali teringat dengan mendiang Mpok Alpa.
"Yang itu yang enggak bisa kami lupain hal-hal kayak begitu," kata Ajie.
Tak hanya sang buah hati, dia pun masih kerap teringat dengan mendiang istrinya tersebut. Ajie mengaku masih sering teringat dan terbayang kenangannya bersama Mpok Alpa.
Ajie Darmaji mengungkapkan kabar anak-anaknya setelah mendiang Mpok Alpa meninggal dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Suami Mpok Alpa Ajukan Permohonan Perwalian Anak
- Sering Kerja Bareng, Marshel Widianto Puji Kepribadian Mpok Alpa
- Meski Dalam Kondisi Sakit, Mpok Alpa Selalu Berusaha Menghibur
- Pernah Menderita Kanker, Nunung Kagumi Perjuangan Mendiang Mpok Alpa Melawan Penyakit
- Nunung Sempat Enggan Keluar Kamar Setelah Dengar Kabar Mpok Alpa Meninggal Dunia
- Mpok Alpa Kerap Curhat Penyakit Kanker kepada Nunung, Memeluk Hingga Menangis