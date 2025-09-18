Suami Mpok Alpa Ungkap Kondisi Terkini Buah Hati Setelah Kepergian Ibunda

jpnn.com, JAKARTA - Ajie Darmaji mengungkapkan kabar anak-anaknya setelah mendiang Mpok Alpa meninggal dunia.

Meski tak mudah, tetapi anak-anaknya perlahan mulai bisa beradaptasi.

Namun, ada momen-momen ketika buah hatinya merindukan dan teringat kebersamaan dengan mendiang Mpok Alpa.

"Kondisi anak-anak sudah mulai agak stabil, cuma kalau waktu kayak habis maghrib atau itu pagi, waktu yang benar-benar kami saat masih bersama almarhumah tuh sama anak-anak kan waktu abis maghrib atau abis Isya kami makan bareng biasanya," ujar Ajie Darmaji di Pengadilam Agama Jakarta Selatan, Senin (15/9).

"Hal-hal kayak gitu yang enggak bisa kami lupain, kayak hal waktu masuknya ibadah, subuh, asar ke maghrib itu yang biasanya kami bareng-bareng," sambungnya.

Momen-momen saat melakukan ibadah bareng kerap membuat anak-anak kembali teringat dengan mendiang Mpok Alpa.

"Yang itu yang enggak bisa kami lupain hal-hal kayak begitu," kata Ajie.

Tak hanya sang buah hati, dia pun masih kerap teringat dengan mendiang istrinya tersebut. Ajie mengaku masih sering teringat dan terbayang kenangannya bersama Mpok Alpa.