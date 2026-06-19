Suami Tusuk Istri Saat Pembagian Rapor di SDN Kalipancur 2 Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan menjadi korban penusukan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalipancur 2, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/6).

Korban mengalami sepuluh luka tusukan oleh seorang laki-laki yang diduga merupakan suaminya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi saat jam pembagian rapor kenaikan kelas siswa sekitar pukul 08.30 WIB.

“Ditusuk pakai obeng,” kata Suroso, satu di antara orang tua murid ditemui di lokasi kejadian.

Lokasi penusukan berada di depan kelas tempat anak korban bersekolah. Kejadian itu sontak menggegerkan guru, siswa, dan wali murid yang berada di lokasi.

“Yang ditusuk bagian punggung, dia (korban, red) lari, dikejar, jatuh langsung ditusuk, berdarah banyak,” ujarnya.

Akibat serangan tersebut, korban dan langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis ke Rumah Sakit Umum (RSU) William Booth Kota Semarang.

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“Pelaku mau kabur diamankan oleh bapak-bapak, setelah itu polisi datang mengamankan pelaku,” ujarnya.

Hingga kini aparat kepolisian masih menyelidiki motif di balik aksi penusukan tersebut. (ink/jpnn)