Suami Ungkap Keinginan Mpok Alpa yang Belum Sempat Terwujud

Suami Mpok Alpa, Aji Darmaji saat prosesi pemakaman di Kompleks Pemakaman Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8) sore. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat (15/8) pagi.

Kepergian perempuan 38 tahun itu tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga maupun orang-orang yang mengenalnya.

Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji pun mengenang keinginan mendiang istrinya yang belum sempat terwujud.

Mpok Alpa ternyata ingin mengajak anak-anaknya untuk pergi dan menjalankan ibadah umrah bersama.

"Mau ngajak si Petong Umrah, sudah janji sekeluarga nih. 'Kita ajak anak-anak umrah yuk'," ujar Ajie Darmaji di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8).

Dia mengungkapkan, keinginan itu sudah disampaikan mendiang Mpok Alpa sejak lama.

Mendiang Mpok Alpa ingin pergi ke tanah suci bersama keluarga kecilnya.

"Itu kenangannya di tanggal itu, 'ajak anak-anak umrah, ayo, kita ajak anak-anak umrah'. Pas kemarin, kami Umrah, kan, dia berdoa, 'ya Allah mudah-mudahan saya bisa bawa keluarga balik ke sini', dia bilang, 'kalau ada rezeki pak kita ke sini bareng-bareng', gitu, kalau ada rezekinya," kata Ajie atau akrab disapa Idung.

