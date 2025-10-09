menu
Suara Jay Idzes di Tengah Kekalahan Timnas Indonesia atas Arab Saudi

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Jay Idzes menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia belum selesai meski harus menelan kekalahan dramatis dari Arab Saudi dalam laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan Indonesia vs Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, berakhir dengan skor 2-3.

Laga Sulit untuk Timnas Indonesia

Indonesia sejatinya memberikan perlawanan sengit. Skuad Garuda bahkan unggul lebih dahulu lewat gol penalti Kevin Diks pada menit ke-10, sebelum akhirnya Arab Saudi membalikkan keadaan.

Bagi Idzes, hasil tersebut memang menyakitkan, tetapi bukan alasan untuk kehilangan semangat.

"Pertandingan ini sangat sulit bagi kami. Setelah unggul 1-0, kami terlalu cepat kebobolan."

"Dua gol datang begitu cepat dan itu membuat situasi makin berat,” ujar Idzes usai laga.

Perjuangan Belum Selesai

Bek Sassuolo itu mengakui Indonesia harus belajar dari kesalahan dan memperbaiki performa di laga berikutnya.

"Kami hanya perlu melihat kembali permainan ini, belajar dari apa yang terjadi, dan bangkit di pertandingan selanjutnya,” tambah kapten Timnas Indonesia tersebut.

