Suara Kayu Beri Kode Lewat Cerita Kesukaan

jpnn.com, JAKARTA - Duo pop folk asal Jakarta, Suara Kayu, akhirnya merilis single terbaru berjudul Cerita Kesukaan.

Ingrid Tamara (vokalis, ukulele), dan Audree Dewangga (gitaris) mengungkapkan bahwa lagu itu bercerita tentang momen cinta pada pandangan pertama, seolah sudah saling mengenal lama. Liriknya pun sengaja dibuat ringan seperti khas Suara Kayu.

"Cerita Kesukaan bisa jadi semacam kode untuk orang yang kamu suka. Seperti bait liriknya ‘bolehkah ku tahu namamu, asal usul indah matamu, surgakah alamat indahmu’.” kata Ingrid Suara Kayu.

Proses kreatif Cerita Kesukaan terbilang unik karena berlangsung sangat cepat saat Suara Kayu tengah workshop di Bali.

Suara Kayu berkolaborasi dengan Petra Sihombing sebagai composer dan produser.

Selain dibantu Petra Sihombing, lagu itu juga diciptakan oleh Ingrid Tamara, Audree Dewangga, David Elsandro, dan Recky Risanto.

“Prosesnya sangat cepat, hanya setengah jam saja. Kami dibantu oleh Petra Sihombing sebagai produser, dan Bianca Dimas yang turut mengisi rekaman dengan nuansa yang pas banget sama mood lagu ini,” jelas Dewangga Suara Kayu.

Peluncuran Cerita Kesukaan disertai dengan persembahan video musik yang diunggah melalui akun Suara Kayu di YouTube.