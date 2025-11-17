'Suara Nusantara' Gaungkan Kembali Kekayaan Cerita Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia memiliki segudang kisah dan legenda, warisan lisan yang sarat nilai moral dan kearifan lokal.
Namun, arus modernisasi yang deras perlahan menggeser tradisi mendongeng dari ruang-ruang keluarga.
Melihat tantangan ini, Navaswara berinisiatif menghadirkan Festival Storytelling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025, sebuah perhelatan akbar lomba mendongeng yang bertujuan menyalakan kembali gema kisah-kisah leluhur di telinga generasi muda.
Acara puncak festival ini diselenggarakan pada 15 hingga 16 November 2025 di Gedung A, Lt.3 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat.
Ketua Panitia Suara Nusantara Cahaya Manthovani menyampaikan 223 peserta yang mendaftar terdiri dari siswa dan guru.
Setelah melalui proses kurasi dan seleksi ketat, akhirnya terpilih 131 yang lolos mengikuti Festival Storytelling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025.
“Suara Nusantara hadir sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kekayaan cerita rakyat tersebut. Lewat acara mendongeng, anak-anak diajak menyelami kisah-kisah bangsa sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada warisan budaya yang berharga,” ujar Cahaya Manthovani, dikutip, Senin (17/11).
Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) itu berharap cerita nusantara kembali hidup dan menggema di telinga anak-anak.
Navaswara berinisiatif menghadirkan Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025
