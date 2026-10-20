Suarakan Keresahan Tentang Karhutla, Wendi Cagur Curiga Konten Miliknya Dibatasi

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Wendi Cagur mengungkapkan keresahannya setelah menyuarakan kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dia curiga adanya pembatasan akses terhadap unggahan ulang atau repost yang dibagikannya melalui Instagram story.

Kondisi itu membuatnya mempertanyakan apa yang terjadi setelah dirinya berbicara mengenai karhutla.

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Wendi Cagur merasa heran karena hanya ingin menyampaikan pendapat mengenai persoalan yang menjadi perhatiannya..

"Semenjak gue speak up tentang karhutla kemaren, gue baru sadar ternyata perlahan akses orang lain melihat apa yang gue repost di instastory gue ternyata sangat sangat dibatasi. Edaaaaaan. Hahahahahahaha," tulis Wendi Cagur melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

“Padahal kan gue cuma menyampaikan apa yang menjadi keresahan gue. Cuma bersuara kecil tentang kondisi yang jadi concern gue. Masa bersuara tentang karhutla gak boleh,” sambungnya.

Personel grup lawak Cagur itu menyinggung konten dan komentar mengenai judi online (judol) serta pinjaman online (pinjol).

Menurutnya konten tersebut justru masih merajalela di media sosial, sementara pembahasan karhutla dibatasi.