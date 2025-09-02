Suarakan Potensi, POTEK Dance Fest Jadi Ajang Kompetisi Kreatif Anak Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Komix Herbal POTEK Dance Fest #DanceOnCoughOff resmi menutup perjalanan panjangnya dengan sebuah perayaan energi dan kreativitas anak muda Indonesia.

Head of Marketing PT Bintang Toedjoe Arwin Nugraha Hutasoit menyampaikan kegiatan Grand Final POTEK Dance Fest ini menjadi wadah anak muda Indonesia menyalurkan energi positif.

“Kami kagum pada para peserta, meskipun saat ini situasi di Jakarta sedang menghadapi banyak tantangan, tetapi para finalis yang datang dari berbagai penjuru Indonesia tetap semangat dan memiliki daya juang mengagumkan,” tutur Arwin dikutip, Selasa (2/9).

Baca Juga: Komix Herbal Hadirkan POTEK Dance Fest dalan Kampanye Edukasi Kesehatan

Sejak Mei 2025, sebanyak 1.408 tim dengan ribuan dancer dari berbagai kota dan daerah unjuk kemampuan, menyalakan panggung demi panggung dengan gerakan penuh semangat.

Semua kerja keras akhirnya bermuara di Grand Final Jakarta (30/8), tempat lima tim terbaik bertemu: MIC Official mewakili Sumatra, WAACKANIZM mewakili Jawa Tengah, The

Elements mewakili Jawa Timur, Loud!Gang mewakili Jawa Barat, dan New Kidz mewakili Jabodetabek.

Baca Juga: POTEK Dance Fest Dorong Talenta Muda Tembus Go Global

MIC Official dari Palembang yang mewakili wilayah Sumatra akhirnya diumumkan sebagai juara/The 1st winner.

Mereka tidak hanya membawa pulang hadiah ratusan juta rupiah, tetapi juga kesempatan langka berangkat ke Korea Selatan untuk mengikuti kelas eksklusif bersama DEUKIE dari Kwon Twins, dancer dan koreografer K-Pop ternama.