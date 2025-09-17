Suasana Estetik hingga Ruang Hijau, Playground PIK2 Jadi Favorit Keluarga
jpnn.com, JAKARTA - PIK2 kini tampil sebagai destinasi lengkap untuk keluarga.
Tak hanya menawarkan pantai buatan dan deretan kuliner, kawasan ini juga menghadirkan beragam playground dengan konsep unik.
Setiap area dirancang berbeda, memberi pilihan sesuai kebutuhan keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama.
Aloha Playground dengan nuansa Hawaii menghadirkan keceriaan tropis lewat trampolin, ball pit, hingga water splash. Land’s End menawarkan keindahan pasir putih, mercusuar ikonik, dan arena olahraga seperti voli pantai dan padel.
Bagi yang mencari ruang terbuka hijau, Greenbelt PIK2 menyediakan playground outdoor gratis, jalur sepeda, hingga spot piknik.
Sementara IDD Playground tampil lebih modern dengan permainan edukatif semi indoor yang cocok untuk anak usia lebih besar.
Di antara pilihan tersebut, Orange Groves punya pesonanya sendiri. Suasana hangout ala perkebunan jeruk Italia berpadu dengan playground kecil, art workshop, dan kafe estetik. Anak-anak bisa berlarian di area bermain, sementara orang tua menikmati suasana santai ditemani kopi dan panorama unik.
"Saya pilih Orange Groves karena suasananya lebih tenang. Anak saya bisa main di playground kecil, sementara saya bisa ikut workshop seni atau sekadar duduk di kafe. Rasanya seperti liburan singkat ke Eropa, tapi tetap di Jakarta,” ujar Monica, arsitek asal Alam Sutera.
PIK2 menghadirkan beragam playground dengan konsep unik. Suasana estetik hingga ruang hijau menambah keindahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IDW 2025 di PIK 2 Strategi Besar Menguatkan Ekosistem Kreatif Indonesia
- Dari Venezuela Hingga PIK2, Marva Griffin dan Misi Besar untuk Desainer Muda di IDW 2025
- Puji IDW 2025 di IDD PIK2, Menekraf: Kolaborasi Jadi Kunci Memajukan Industri Kreatif
- Usung Kolaborasi Kreatif, IDW 2025 di IDD PIK2 Targetkan 200 Ribu Pengunjung
- IDW 2025 di PIK2 Resmi Dimulai, Desain Jadi Bahasa Universal yang Membumi
- Desain & Kepedulian Berpadu dalam IDW 2025, Menghadirkan Warna Baru di PIK2