Suasana Gedung Kemenkeu Sebelum Sertijab Menkeu dari Purbaya ke Suahasil

jpnn.com, JAKARTA - Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipadati pejabat menyusul agenda Serah Terima Jabatan (Sertijab).

Jadwal serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Pubaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nezara akan dilaksanakan siang ini, Selasa (15/9).

Suasana di lobi utama gedung Kementerian Keuangan tampak semarak menyusul babak baru transisi kepemimpinan fiskal Indonesia.

Dinding ruangan dihiasi oleh instalasi kolase foto monokrom yang menampilkan dokumentasi perjalanan kerja dan arsip dedikasi birokrasi, menciptakan latar visual yang sarat makna.

Tepat di bawahnya, lautan karangan bunga ucapan selamat dan sukses memadati sudut ruangan, mulai dari papan bunga megah dari berbagai institusi hingga barisan pot anggrek putih dan ungu yang tertata rapi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029. (rom/jpnn)