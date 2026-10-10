Suasana Hati Marc Marquez Berbeda, Ayo Cek Lagi Jadwal MotoGP Indonesia

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Marc Marquez sudah menduga dirinya bukan pembalap paling cepat saat Practice MotoGP Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Jumat (9/10) sore WIB.

Selain lantaran tak punya catatan baik di Mandalika, Marc juga menyadari ada beberapa pembalap yang bisa lebih cepat dari dirinya di sirkuit yang berada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu.

Namun, Marc pun merasa penampilannya di Mandalika kemarin (FP1 dan Practice) membuat suasana hatinya berbeda, lebih optimistis ketimbang menjelang MotoGP Indonesia tahun lalu.

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"Suasana hati saya berbeda dibandingkan tahun lalu. Saya merasa lebih baik dan membalap dengan konsisten," tutur Marc seperti dipetik dari halaman Crash.

"Memang benar saya bukan yang tercepat di hari pertama, seperti yang sudah kami duga. Namun, posisi saya dekat dengan pembalap-pemabalap yang cepat," imbuhnya.

Marc mengaku akan mencoba berada di Top 3 pada garis start, minimal 5 Besar.

"Saya melihat ada peluang untuk bersaing memperebutkan posisi ke-5 atau ke-3," katanya.

Marc juga mengaku senang melihat performa ganas Raul Fernandez selama latihan kemarin.