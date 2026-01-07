menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Suasana Latihan Perdana Persebaya Bersama Bernardo Tavares

Suasana Latihan Perdana Persebaya Bersama Bernardo Tavares

Suasana Latihan Perdana Persebaya Bersama Bernardo Tavares
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares (kanan). Foto: IG officialpersebaya

jpnn.com - SURABAYA - Bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira bergairah menyambut kepemimpinan pelatih baru Bernardo Tavares.

Menurut Bruno, kehadiran pelatih baru memberikan motivasi tambahan bagi seluruh pemain.

Dia menilai sesi latihan di bawah arahan Bernardo Tavares berjalan intens dan detail.

Baca Juga:

“Kami menyambut pelatih baru dengan antusias. Latihannya sangat menuntut fokus dan kerja keras. Ini bagus untuk tim karena kami ingin terus berkembang,” ujar Bruno.

Baca Juga:

Kapten Persebaya itu lalu menyinggung soal Malut United, tim yang akan dihadapi pada pekan ke-17.

"Kami tahu Malut United adalah tim yang kuat dan konsisten. Mereka punya pemain berpengalaman dan tidak mudah dikalahkan. Kami harus bekerja keras sejak menit pertama,” kata Bruno.

Apa kata Kapten Persebaya Bruno Moreira setelah melakoni latihan perdana bersama Bernardo Tavares?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI