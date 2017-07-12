menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Suasana Munas NU Penuh Keakraban, Gus Ma’shum: Adab Jadi Penuntut Musyawarah

Suasana Munas NU Penuh Keakraban, Gus Ma’shum: Adab Jadi Penuntut Musyawarah

Suasana Munas NU Penuh Keakraban, Gus Ma’shum: Adab Jadi Penuntut Musyawarah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nahdatul Ulama. Ilustrasi: nu.or.id

jpnn.com, KEDIRI - Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Ma’shum Faqih menyebut acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 20-22 Juni 2026, berlangsung guyub dan penuh kekeluargaan.

“Alhamdulillah, suasana pembukaan Munas dan Konbes NU sangat hangat dan penuh keakraban," kata Ma’shum kepada awak media, Minggu (21/6).

Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban itu menilai suasana guyub menegaskan bahwa adab tetap menjadi penuntun utama dalam setiap musyawarah di NU.

Baca Juga:

"Inilah wajah NU yang sesungguhnya, di mana adab selalu menjadi penuntun dalam bermusyawarah,” ujar Gus Ma’shum sapaaan Ma’shum Faqih.

Selesai pembukaan, acara dilanjutkan pleno tata tertib Munas dan Konbes NU.

Setelah itu penyampaian capaian PBNU dihadapkan peserta dari PWNU seluruh Indonesia. 

Baca Juga:

Gus Ma'shum menyebut kegiatan Munas dan Konbes NU selanjutnya diisi dengan sidang bahtsul masail dan komisi-komisi.

Dia mengatakan perbedaan pandangan menjadi bagian yang wajar dalam organisasi besar. 

Wasekjen PBNU Ma’shum Faqih menyebut tradisi pesantren mengajarkan bahwa setiap musyawarah harus dilandasi sikap menghormati.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI