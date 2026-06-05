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Suasana Rumah Silmy Karim yang Digeledah KPK, Ada Personel Bersenjata

Suasana Rumah Silmy Karim yang Digeledah KPK, Ada Personel Bersenjata
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Personel Brimob berjaga di depan kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat penyidik KPK melakukan penggeledahan, Jumat (5/6/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

KPK meyakini ada bukti tambahan dari penggeledahan kediaman Silmy yang jadi tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Suasana Rumah Silmy Karim yang Digeledah KPK, Ada Personel BersenjataPenyidik KPK menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

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"KPK meyakini dalam penggeledahan ini ada bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun penyidik KPK tengah menggeledah kediaman Silmy yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penyidik komisi antirasuah tiba di lokasi pada pukul 13.46 WIB. Penggeledahan itu mendapat pengawalan aparat bersenjata laras panjang.

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Penyidik yang mengenakan rompi khas KPK lantas masuk ke dalam rumah Silmy melalui garasi untuk kemudian melakukan penggeledahan. Beberapa di antara penyidik itu tampak menggeret koper.

"Pascakemarin KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam penyidikan perkara ini, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, yaitu SK," kata Budi.

Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Lihat suasananya.

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