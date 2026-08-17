Subak Bali, Kearifan Lokal Menjaga Sumber Air

jpnn.com, BALI - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menjelaskan Subak-sistem pengelolaan air, mampu bertahan karena masyarakat memegang komitmen terhadap tradisi leluhur.

Pembagian air dilakukan secara adil, sementara persoalan mengenai waktu tanam, jenis tanaman, dan pelanggaran dibicarakan serta diselesaikan bersama oleh anggota.

Organisasi Subak dipimpin oleh seorang pekaseh. Namun, pekaseh bukan penguasa tunggal atas air.

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Dia bertugas mengoordinasikan keputusan anggota, memastikan pembagian air berjalan sesuai kesepakatan, dan menghubungkan kebutuhan petani dengan pemerintah maupun pengelola sumber daya air lainnya.

Pekaseh Subak Pangkung Jajang, Gede Riasa mengatakan keberhasilan tersebut baru diterapkan pada sebagian lahan dan diharapkan dapat diperluas kepada anggota lainnya.

“Saat ini baru empat hektare lahan bisa melakukan tanam empat kali. Rencananya tahun 2026 ini bertambah menjadi empat hektare lagi dari 35 hektare luas lahan Subak. Kami berharap ke depan lebih banyak lagi anggota Subak kami yang bisa menanam empat kali dalam setahun,” ujar Gede Riasa.

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Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kearifan lokal dan teknologi modern tidak harus dipertentangkan.

Teknologi dapat memperkuat kemampuan petani, tetapi pengelolaannya tetap membutuhkan kelembagaan masyarakat, aturan bersama, dan pembagian air yang adil.