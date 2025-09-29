Subaru BRZ Time Attack Special, Mobil Sport yang Bisa Dipakai Harian
jpnn.com, JAKARTA - Subaru resmi meluncurkan sekaligus menjual edisi khusus BRZ Time Attack di Indonesia pada Senin (29/9).
Mobil yang hadir di kelas sport car itu hadir dengan aura balap.
Meski begitu, Subaru merancang mobil tersebut bisa dibuat harian untuk konsumen di tanah air.
CEO Subaru Indonesia Arie Christopher mengatakan pihaknya menghadirkan sebuah sports car yang bisa dipakai harian.
"BRZ Time Attack Special siap memberi senyum adrenalin di sirkuit," kata Arie Christopher sebagaimana dikutip dalam siaran pers Subaru pada Minggu (28/9).
Subaru Indonesia menghadirkan Subaru BRZ Time Attack Special bekerja sama dengan Max Motorsport.
Pendiri ???????Max Motorsport Yahya Adi Nugroho mengatakan kendaraan itu lahir dari pengalaman nyata di lintasan balap dan menggunakan komponen-komponen yang telah teruji dalam kompetisi, tetapi tetap nyaman dikendarai di jalan raya.
"Bagi kami, Subaru BRZ Time Attack Special bukan sekadar produk, melainkan sebuah pintu masuk menuju pengalaman motorsport yang lebih dekat, lebih personal, dan lebih inklusif," katanya.???????
