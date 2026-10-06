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Subaru WRX STi Cherry Red Sport Khusus untuk Indonesia, Harga Rp 1,2 Miliar

Subaru WRX STi Cherry Red Sport Khusus untuk Indonesia, Harga Rp 1,2 Miliar
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Subaru WRX STi Cherry Red Sport edition. Foto: subaru

jpnn.com, JAKARTA - Dengar kata Cherry Blossom dikenal sebagai salah satu warna khas Subaru Tecnica International (STI).

Rona magisnya diterjemahkan oleh PT. Plaza Auto Mega selaku agen pemegang merek Subaru di Indonesia.

PAM baru saja melepas Subaru WRX STI Cherry Red Sport Edition ke publik.

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Balutan warna Ceramic White yang dipadu aksen Cherry Red tampil begitu kontras.

Basisnya diambil dari Subaru WRX Sedan bertransmisi CVT, tetapi sentuhannya jauh dari kata standar.

"Kami hadirkan sedan WRX STI warna putih dengan kombinasi Cherry Blossom sesuai permintaan para pencintanya di tanah air," tutur Executive General Manager Subaru Indonesia Edward Kencono, dalam keterangannya, Selasa (6/10).

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Bukan sekadar rombakan kosmetik belaka, aura balap begitu terasa lewat jajaran STI Aero Kit.

Mulai dari spoiler depan, samping, hingga diffuser belakang. Belum lagi tambahan dry carbon rear spoiler dan sports grille.

Plaza Auto Mega baru saja melepas Subaru WRX STI Cherry Red Sport Edition ke publik.

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