menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Subdit Jatanras Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Tanah Abang

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Tanah Abang

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Tanah Abang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pada Minggu (13/9), sekitar pukul 09.50 WIB, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial SMA yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di kawasan Tanah Abang.

SMA merupakan warga Kabupaten Tangerang, Banten, itu sebelumnya kabur dengan berpindah-pindah tempat demi mengelabui petugas.

Baca Juga:

"Dalam pelariannya, pelaku menggunakan identitas palsu, berupaya menghilangkan barang bukti, serta kabur dengan berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rohim dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/9).

Perwira menengah Polri itu menuturkan bahwa Rohim menjelaskan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Sabtu (12/9) itu dipicu oleh percekcokan antara pelaku dan korban.

"Motif dari pembunuhan ini adalah karena cekcok mulut antara pelaku dengan korban, yang mana dalam pelaku mengeksekusi korban dengan mencekik korban," ucap Rohim.

Baca Juga:

Dia menambahkan saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif serta penyidikan lebih lanjut. (antara/jpnn)

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial SMA yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di kawasan Tanah Abang


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI