Subdit Jatanras Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Tanah Abang

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pada Minggu (13/9), sekitar pukul 09.50 WIB, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial SMA yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di kawasan Tanah Abang.

SMA merupakan warga Kabupaten Tangerang, Banten, itu sebelumnya kabur dengan berpindah-pindah tempat demi mengelabui petugas.

"Dalam pelariannya, pelaku menggunakan identitas palsu, berupaya menghilangkan barang bukti, serta kabur dengan berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rohim dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/9).

Perwira menengah Polri itu menuturkan bahwa Rohim menjelaskan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Sabtu (12/9) itu dipicu oleh percekcokan antara pelaku dan korban.

"Motif dari pembunuhan ini adalah karena cekcok mulut antara pelaku dengan korban, yang mana dalam pelaku mengeksekusi korban dengan mencekik korban," ucap Rohim.

Dia menambahkan saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif serta penyidikan lebih lanjut. (antara/jpnn)