Subdit Resmob Polda Metro Jaya Tangkap Tersangka Pembunuhan Perempuan di Cipayung

jpnn.com, JAKARTA - Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pria berinisial RFTJ, tersangka pembunuhan terhadap perempuan berinisial DA, 37, yang terjadi di wilayah Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (21/3)

RFTJ ditangkap di Jalan Tol Tangerang–Merak KM 68, Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, saat menumpang bus menuju Pulau Sumatera.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyatakan penangkapan terhadap tersangka merupakan hasil gerak cepat dan pendalaman intensif yang dilakukan tim setelah menerima laporan dan mengumpulkan keterangan di lapangan.

“Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga keberadaan tersangka berhasil diketahui dan diamankan. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa pengecualian,” tegasnya.

Di sisi lain, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana, kejahatan, maupun situasi darurat lainnya.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindak pidana, gangguan kamtibmas, maupun keadaan darurat lainnya melalui layanan Polri 110. Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara cepat, tepat, dan profesional sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, Sabtu (21/3).

Berdasarkan keterangan awal saksi berinisial B, yang merupakan ibu korban, saat mendatangi kontrakan korban, pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam.