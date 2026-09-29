Subhan: Kontrak 8.393 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang

jpnn.com - MEDAN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memperpanjang kontrak 8.393 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau PPPK paruh waktu.

Total P3K PW yang diperpanjang kontrak tersebut mencapai 99,3 persen dari jumlah pegawai paruh waktu yang dimiliki Pemerintah Kota Medan.

Perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah kota setempat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan Subhan mengatakan jumlah tersebut setelah dilakukan pemberkasan yang dimulai sejak 10 September 2026.

“Total PPPK paruh waktu yang diperpanjang sebanyak 8.393 orang dari total PPPK paruh waktu yang dimiliki Pemkot Medan. Total PPPK paruh waktu sebelumnya sebanyak 8.450 orang. Jadi artinya, 57 orang tidak diperpanjang," ujar Subhan di Medan, Selasa (29/9).

Menurut Subhan, 57 PPPK paruh waktu yang tidak diperpanjang memiliki beberapa kategori yang terdiri dari 18 kinerja di bawah baik, 17 mengundurkan diri, 13 meninggal dunia dan sembilan memasuki usia pensiun.

"Itu berdasarkan pemberkasan yang telah kami lakukan sejak 10 hingga 16 September 2026 dan diperpanjang hingga 28 September 2026. Data tersebut telah dinyatakan lengkap dan terverifikasi," katanya.

Dia mengatakan nantinya PPPK paruh waktu yang diperpanjang kontraknya itu bakal menunggu proses penandatangan perjanjian kerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah.