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Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran Sosok Istimewa, Ini Profil dan Latar Belakang Pendidikannya

Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran Sosok Istimewa, Ini Profil dan Latar Belakang Pendidikannya
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Sosok Subhan Palal mendadak terkenal. Namanya melejit setinggi langit sejak Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan (suket) pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka setara SMA tidak sah.

Siapa Subhan Palal dan apa latar belakang pendidikannya?

Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran Sosok Istimewa, Ini Profil dan Latar Belakang PendidikannyaKolase foto Subhan Palal (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Disway

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Nama Subhan Palal yang seorang advokat belakangan makin terkenal setelah gugatannya terkait ijazah Gibran dikabulkan MA.

Kolumnis kondang Dahlan Iskan di kolom Disway edisi Selasa (3/11/2026), menyinggung latar belakang pendidikan Subhan.

"Subhan sebenarnya tamatan madrasah aliah di Gresik. Yakni Aliyah Al Masyhudiyah, dekat pabrik Semen Gresik," kata Dahlan Iskan di kolom Disway edisi Selasa (3/11/2026).

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Pada jenjang perguruan tinggi, Subhan Palal menyandang gelar sarjana hukum dan magister hukum dari Universitas Indonesia (UI).

"Bahwa dia bisa diterima di FH-UI, itu karena keberaniannya membuat proposal," ucap Dahlan.

Inilah profil Subhan Palal penggugat Suket ijazah Gibran Raka ke Mahkamah Agung. Dia bahkan minta Pesiden Prabowo segera ajukan nama cawapres baru.

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