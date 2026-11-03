Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran Sosok Istimewa, Ini Profil dan Latar Belakang Pendidikannya
jpnn.com - Sosok Subhan Palal mendadak terkenal. Namanya melejit setinggi langit sejak Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan (suket) pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka setara SMA tidak sah.
Siapa Subhan Palal dan apa latar belakang pendidikannya?
Kolase foto Subhan Palal (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Disway
Nama Subhan Palal yang seorang advokat belakangan makin terkenal setelah gugatannya terkait ijazah Gibran dikabulkan MA.
Kolumnis kondang Dahlan Iskan di kolom Disway edisi Selasa (3/11/2026), menyinggung latar belakang pendidikan Subhan.
"Subhan sebenarnya tamatan madrasah aliah di Gresik. Yakni Aliyah Al Masyhudiyah, dekat pabrik Semen Gresik," kata Dahlan Iskan di kolom Disway edisi Selasa (3/11/2026).
Pada jenjang perguruan tinggi, Subhan Palal menyandang gelar sarjana hukum dan magister hukum dari Universitas Indonesia (UI).
"Bahwa dia bisa diterima di FH-UI, itu karena keberaniannya membuat proposal," ucap Dahlan.
Inilah profil Subhan Palal penggugat Suket ijazah Gibran Raka ke Mahkamah Agung. Dia bahkan minta Pesiden Prabowo segera ajukan nama cawapres baru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penggugat Suket Ijazah Gibran akan Perkarakan Prabowo Jika Tak Segera Ada Wapres Baru
- Lihat Itu, Saat Hujan Deras Wapres Gibran Pakai Sepeda Motor ke Lokasi Bedah Rumah
- Kerikil Subhan
- Sebut Gibran Tak Bisa Dibiarkan, Doli Golkar Dorong Pimpinan Parpol Segera Bertemu
- Sikapi Putusan MA Terkait Suket Gibran, Fraksi PKB Kaji Serius Penggunaan Hak Angket
- Pakar Nilai Serangan Politik kepada Gibran Imbas Posisi yang Makin Strategis