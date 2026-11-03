Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran Sosok Istimewa, Ini Profil dan Latar Belakang Pendidikannya

jpnn.com - Sosok Subhan Palal mendadak terkenal. Namanya melejit setinggi langit sejak Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan (suket) pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka setara SMA tidak sah.

Siapa Subhan Palal dan apa latar belakang pendidikannya?

Kolase foto Subhan Palal (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Disway

Baca Juga: Penggugat Suket Ijazah Gibran akan Perkarakan Prabowo Jika Tak Segera Ada Wapres Baru

Nama Subhan Palal yang seorang advokat belakangan makin terkenal setelah gugatannya terkait ijazah Gibran dikabulkan MA.

Kolumnis kondang Dahlan Iskan di kolom Disway edisi Selasa (3/11/2026), menyinggung latar belakang pendidikan Subhan.

"Subhan sebenarnya tamatan madrasah aliah di Gresik. Yakni Aliyah Al Masyhudiyah, dekat pabrik Semen Gresik," kata Dahlan Iskan di kolom Disway edisi Selasa (3/11/2026).

Baca Juga: Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

Pada jenjang perguruan tinggi, Subhan Palal menyandang gelar sarjana hukum dan magister hukum dari Universitas Indonesia (UI).

"Bahwa dia bisa diterima di FH-UI, itu karena keberaniannya membuat proposal," ucap Dahlan.