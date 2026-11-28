jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan menggerakkan perekonomian nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil menanggapi pandangan yang menilai alokasi subsidi BBM menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, kebijakan menjaga kestabilan harga energi di dalam negeri memberikan manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

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“Pada saat yang bersamaan, dengan adanya menjaga harga BBM di dalam negeri supaya tetap stabil, itu membuat gerak ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat,” kata Suahasil di kantor Bank Indonesia, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan stabilitas harga energi tersebut turut berkontribusi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini

“Sehingga bisa dapat pertumbuhannya 5,47 persen terakhir di Q3,” ujarnya.

Suahasil menilai dampak positif dari kebijakan stabilisasi harga energi tidak hanya dirasakan dari sisi pertumbuhan makroekonomi.

Upaya pemerintah menahan gejolak harga BBM juga berfungsi langsung sebagai bantalan bagi konsumsi rumah tangga.