Subsidi Energi Tembus Rp376,8 Triliun, ETP Forum Desak Pemerintah Percepat Agenda Reformasi

jpnn.com - Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) mendesak pemerintah mempercepat reformasi sektor energi menyusul meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi serta belum optimalnya pengembangan energi terbarukan.

Desakan tersebut disampaikan enam lembaga pemikir yang tergabung dalam ETP Forum setelah mengevaluasi perkembangan kebijakan transisi energi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mereka mengungkapkan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang Januari–September 2026 telah mencapai Rp376,8 triliun. Angka tersebut melonjak 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kenaikan beban anggaran itu terjadi di tengah tekanan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah," kata Senior Policy Adviser Centre for Policy Development (CPD) Ruddy Gobel, Jumat (30/10).

Pada September 2026, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai USD 112,81 per barel, jauh melampaui asumsi APBN sebesar USD 70 per barel.

Sementara itu, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS. Konsumsi BBM bersubsidi juga meningkat 9,1 persen menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter.

ETP Forum menilai kondisi tersebut memperlihatkan semakin mendesaknya reformasi subsidi energi untuk menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, sekitar separuh manfaat subsidi energi saat ini justru dinikmati oleh 20 persen rumah tangga terkaya.

Dia mengatakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik menjadi peluang memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.