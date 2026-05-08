Subsidi Kendaraan Listrik Dinilai Krusial bagi Transisi Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko menyatakan subsidi untuk kendaraan listrik (EV) masih sangat diperlukan guna mempercepat proses transisi energi nasional.

Dia menilai dukungan pemerintah dalam bentuk insentif bagian kunci utama dalam mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Menurutnya, pemberian insentif berperan krusial dalam mendorong minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Faktor itu dianggap vital untuk mencapai target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada BBM.

Mengenai besaran nominal subsidi, pria dua anak itu menyatakan hal itu tidak menjadi fokus utama asosiasi.

Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai angka insentif kepada pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas

"Sebenarnya itu tidak bisa ditentukan oleh nominal ya karena itu otoritas ada pemerintah," kata Moeldoko di Sentul, Bogor, baru-baru ini.

Dia mengemukakan insentif baru layak dipertimbangkan untuk dikurangi setelah populasi kendaraan listrik mencapai angka tertentu.