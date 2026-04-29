Sucor AM Bangun Jembatan Penghubung Dua Dusun di Garut

jpnn.com, GARUT - Warga Dusun Ciharashas dan Dusun Cijambe, Desa Caringin, Garut, Jawa Barat kini bisa menikmati akses yang lebih aman dan layak setelah diresmikannya Jembatan Amanah, yang dibangun oleh Sucor Asset Management (Sucor AM) bersama Rumah Wakaf.

Sebelumnya, warga di kedua dusun tersebut harus menggunakan jembatan sederhana dari kayu dan bambu yang mudah rusak, bahkan hanyut saat banjir.

Kondisi ini kerap menyulitkan aktivitas sehari-hari warga, mulai dari bekerja hingga anak-anak yang ingin pergi ke sekolah.

Jembatan yang diresmikan pada Kamis (9/4) lalu tersebut merupakan bagian dari upaya Sucor AM dalam memberikan manfaat sosial melalui pengelolaan investasi.

“Kami menyadari akses merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap mobilitas warga menjadi lebih aman, mudah, dan lancar, baik untuk aktivitas sehari-hari, pendidikan anak-anak, maupun kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Direktur Sucor AM, Fajrin Hermansyah.

Fajrin mengungkapkan, pembangunan Jembatan Amanah didanai melalui dana cleansing dari produk reksa dana syariah Sucor AM, yang disalurkan untuk memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan.

Nama Jembatan Amanah mencerminkan kepercayaan para investor yang diwujudkan dalam bentuk dampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk hadir tidak hanya dalam mengelola investasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui program ESG dan filantropi,” tutur Fajrin.