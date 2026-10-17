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Sudah 100 Persen Pulih, Beckham Putra Siap Bela Persib Hadapi Persik

Sudah 100 Persen Pulih, Beckham Putra Siap Bela Persib Hadapi Persik
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Arsip foto - Pesepak bola Persib Bandung Beckham Putra Nugraha melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persija Jakarta saat pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura/YU.)

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan meladeni Persik Kediri pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/10). 

Penyerang sayap Persib Bandung Beckham Putra mengatakan siap diturunkan pada laga kontra Persik Kediri. Dia menegaskan sudah 100 persen pulih dan siap mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk bermain.

"Kemarin saat tim libur, saya juga tetap berlatih untuk meningkatkan kondisi. Sekarang sudah 100 persen pulih dan semoga saya dapat kepecayaan dari pelatih," kata Beckham dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (17/10).

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Beckham terlihat mengikuti penuh sesi latihan di lapangan latihan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (16/10).

Pada sesi latihan terakhir tersebut, Beckham masih menambah menu latihan didampingi oleh pelatih fisik Persib Bandung Karlo Reinholz demi menjaga kebugarannya.

Sebelumnya, pemain yang berasal dari Gedebage, Bandung tersebut harus absen di tiga pertandingan Persib Bandung karena cedera di berbagai ajang.

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Pemain bernomor punggung 7 itu harus absen ketika Persib Bandung menghadapi Port FC di ajang ASEAN Club Championship Shopee Cup, Dewa United di Super League, dan The Cong Viettel di AFC Champions League (ACL) Two.

Selanjutnya, Beckham berharap sudah bugar ketika Persib Bandung menghadapi Persik Kediri, terlebih dengan jarak pertandingan yang sehari lebih banyak dibanding dengan dua laga sebelumnya.

Penyerang Persib Bandung Beckham Putra mengatakan siap diturunkan pada laga kontra Persik Kediri di lanjutan Super League.

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