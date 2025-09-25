Sudah 23 Tahun jadi Honorer, Kardi: Akhirnya Doa Kami Terkabul

jpnn.com - PURWOKERTO - Sebanyak 1.358 tenaga kerja harian lepas (TKHL) atau honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, resmi beralih status menjadi PPPK.

Pelantikan dan penyerahan SK pengangkatan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 dilakukan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Rabu (24/9).

"Ini adalah awal yang sangat baik untuk perjalanan karier Anda semua. Mari jadikan momentum ini sebagai titik awal dalam pengabdian dan kontribusi nyata untuk membangun Kabupaten Banyumas," kata Bupati Sadewo saat memberi sambutan dalam Pelantikan dan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Tahun 2024 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu siang.

Dia mengatakan sumpah jabatan yang baru saja diikrarkan memiliki makna mendalam, sehingga setiap PPPK wajib melaksanakan tugas dengan kejujuran, disiplin, serta rasa tanggung jawab.

"Loyalitas terhadap tugas, semangat melayani masyarakat, dan budaya kerja positif akan menentukan keberhasilan kita bersama," katanya menegaskan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas Eko Prijanto mengatakan BKPSDM Banyumas pada tahun 2024 membuka 1.366 formasi PPPK terdiri atas 527 formasi untuk guru, 32 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 807 formasi untuk tenaga teknis.

Akan tetapi, kata dia, delapan formasi tidak terisi secara penuh, yakni formasi tenaga kesehatan atau dokter dan guru.

"Dengan demikian, 1.358 PPPK yang dilantik hari ini (24/9) terdiri atas 521 guru, 30 tenaga kesehatan, dan 807 tenaga teknis. Mereka sebelumnya terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN), lolos seleksi uji kompetensi, serta memenuhi syarat administratif untuk diangkat menjadi PPPK," katanya.