Sudah 3 Hari Warga Pekanbaru Kesulitan BBM, Antrean Mengular di SPBU

jpnn.com - Masyarakat di Kota Pekanbaru, Riau mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dalam tiga hari terakhir.

Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bahkan hingga meluber ke badan jalan.

Pantauan di sejumlah SPBU yang ada di Kota Pekanbaru, menunjukkan antrean kendaraan yang hendak membeli BBM Pertalite maupun solar.

Mulai dari kendaraan roda dua hingga empat antrean bisa sampai ke badan jalan.

Sejumlah pengendara terpaksa mengantre dalam waktu lama demi mendapatkan BBM.

“Sudah tiga hari ini susah dapat BBM. Harus antre lama, kadang sampai berjam-jam,” ujar salah seorang warga yang ditemui di SPBU yang berada di Jalan Hangtuah.

Antrean panjang dari area SPBU hingga ke ruas jalan utama, menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat.

Beberapa kendaraan bahkan terlihat berhenti di pinggir jalan sambil menunggu giliran masuk.