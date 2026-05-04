menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Sudah 3 Hari Warga Pekanbaru Kesulitan BBM, Antrean Mengular di SPBU

Sudah 3 Hari Warga Pekanbaru Kesulitan BBM, Antrean Mengular di SPBU

Sudah 3 Hari Warga Pekanbaru Kesulitan BBM, Antrean Mengular di SPBU
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampakan antrean kendaraan masyarakat yang hendak membeli BBM di SPBU Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - Masyarakat di Kota Pekanbaru, Riau mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dalam tiga hari terakhir.

Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bahkan hingga meluber ke badan jalan.

Pantauan di sejumlah SPBU yang ada di Kota Pekanbaru, menunjukkan antrean kendaraan yang hendak membeli BBM Pertalite maupun solar.

Baca Juga:

Mulai dari kendaraan roda dua hingga empat antrean bisa sampai ke badan jalan.

Sejumlah pengendara terpaksa mengantre dalam waktu lama demi mendapatkan BBM.

“Sudah tiga hari ini susah dapat BBM. Harus antre lama, kadang sampai berjam-jam,” ujar salah seorang warga yang ditemui di SPBU yang berada di Jalan Hangtuah.

Baca Juga:

Antrean panjang dari area SPBU hingga ke ruas jalan utama, menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat.

Beberapa kendaraan bahkan terlihat berhenti di pinggir jalan sambil menunggu giliran masuk.

Warga Pekanbaru mulai kesulitan BBM. Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI