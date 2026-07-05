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Sudah 5 Hari Hilang, Mahasiswi Telkom University Bandung Ini Masih Dicari

Sudah 5 Hari Hilang, Mahasiswi Telkom University Bandung Ini Masih Dicari
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Mahasiswi Telkom University, Nadira Az Zahra (21 tahun), dilaporkan hilang sejak Selasa (30/6/2026). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswi Telkom University, Nadira Az Zahra (21 tahun), sampai hari ini masih belum ditemukan, pascakeluarga melaporkan putrinya pergi meninggalkan rumah untuk berangkat kuliah pada Selasa (30/6).

Perwakilan keluarga, Budhi Purwana Yodhaswara mengatakan, keluarga masih berupaya melakukan pencarian terhadap Nadira.

"Masih belum ditemukan," kata Budhi saat dihubungi, Minggu (5/7).

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Nadira pertama kali dilaporkan hilang sejak meninggalkan rumah pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat ini, pihak keluarga terus berupaya melakukan pencarian bersama aparat kepolisian dan sejumlah pihak lainnya untuk bisa menemukan Nadira.

"Kami sangat menghargai setiap bantuan yang diberikan berbagai pihak, termasuk dalam hal penyebaran informasi yang akurat," ujarnya.

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Kata Budhi, Nadhira meninggalkan rumah dengan tujuan pergi kuliah di kampus Telkom University, Jalan Telekomunikasi, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Saat pergi, Nadira diketahui mengenakan baju kemeja putih lengan panjang, celana jeans hitam, kerudung cream, tas ransel kuliah berwarna cream.

Mahasiswi Telkom University Bandung sudah lima hari hilang, pihak keluarga dan kampus terus melakukan pencarian.

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