Sudah Ada 2 Kasus ASN Digerebek Warga, Bupati Menyiapkan Surat Edaran

jpnn.com - ACEH BARAT – Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemda setempat yang terlanjur menikah siri agar segera mengurus pencatatan pernikahan.

Bupati mengatakan pencatatan pernikahan siri ini untuk mencegah munculnya persoalan hukum dan sosial di masyarakat.

“Kemarin sudah ada dua kejadian yang digerebek akibat nikah siri karena masyarakat tidak tahu (kalau sudah menikah siri),” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil di Meulaboh, Selasa (6/10).

Hanya saja, Tarmizi tidak menyebutkan status ASN dimaksud, apakah PNS, PPPK, atau PPPK Paruh Waktu.

Tarmizi meminta ASN yang terlanjur menikah siri untuk berkonsultasi dengan ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), atau tengku untuk memastikan pernikahannya sesuai syariat dan mengurus pencatatannya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tetap melarang ASN menikah siri karena dinilai bertentangan dengan ketentuan disiplin ASN dan aturan pemerintah yang berlaku.

Bagi ASN yang telah terlanjur menikah siri, pemerintah daerah meminta segera mengurus itsbat nikah melalui otoritas terkait agar pernikahan memperoleh pengakuan secara hukum.

Tarmizi mengatakan pernikahan siri dapat menimbulkan persoalan, terutama bagi perempuan dan pihak lain yang terlibat dalam rumah tangga karena pernikahan tidak tercatat secara resmi.