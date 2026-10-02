Sudah Ada Keputusan untuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, Alhamdulillah

jpnn.com - BENGKULU TENGAH – Ratusan PPPK termasuk PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kontraknya berlanjut mencapai 810 orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi mengatakan kepastian tersebut sejalan dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembayaran gaji PPPK pada 2027.

"PPPK tidak ada yang dirumahkan ataupun diputus kontraknya. Pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan anggaran untuk PPPK," kata Tomi di Bengkulu Tengah, Kamis (1/10).

Sebanyak 810 PPPK di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah tersebut terdiri atas 610 PPPK penuh waktu dan 200 PPPK paruh waktu.

Menurut dia, kontrak kerja PPPK tersebut berlaku selama lima tahun sehingga para pegawai tetap dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: SK Penting bagi PPPK Paruh Waktu Diteken Malam Hari

Meski demikian, Pemkab Bengkulu Tengah belum menyampaikan total kebutuhan anggaran untuk membayar gaji 810 PPPK tersebut.

Tomi mengatakan keberlanjutan kontrak PPPK mengikuti kebijakan pemerintah pusat sehingga para pegawai tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan status kerja mereka.