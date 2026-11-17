jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya setuju jika nantinya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menduduki jabatan wakil presiden (wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

"Jika Presiden Prabowo memilih Prof Sufmi Dasco Ahmad (SDA) untuk mendampingi menjadi wapres, PAN setuju, senang, dan gembira," katanya kepada awak media, Selasa (17/11).

Alasannya, Dasco memenuhi kriteria yang dipasang PAN. Pertama, wapres harus fokus bekerja membantu presiden dan tidak boleh menjadi kompetitor politik Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

"Tidak berorientasi pada kegiatan elektoral individu yang hanya dapat berpotensi merusak keharmonisan langkah dan gerakan di lapangan," ujarnya.

Kedua, kata Viva Yoga, sosok wapres bisa seirama dengan Presiden Prabowo.

"Memiliki chemistery dan energi yang sama, yang satu pandangan, sehingga tercipta harmoni yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan," lanjutnya.

Menurutnya, Sufmi Dasco memenuhi dua kriteria tersebut dan berkompeten, berdedikasi, dan berpengalaman, sehingga layak menjadi wapres RI.

Termasuk, kata dia, Dasco punya kemampuan melakukan komunikasi efektif dengan seluruh komponen bangsa, memiliki sikap inklusif, mudah diakses, dan menjadi figur penyelesai masalah.