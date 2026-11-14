Sudah Cukup Tidur, tetapi Tetap Mata Panda? Ini Penjelasan Dokter St. Paul

jpnn.com - Lingkaran hitam dan cekungan di bawah mata kerap membuat wajah terlihat lelah dan lebih tua.

Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan kurang tidur, tetapi juga bisa dipengaruhi faktor genetik, peningkatan pigmen kulit, berkurangnya kelembapan hingga proses penuaan.

Menjawab kebutuhan perawatan area mata, Klinik Estetika St. Paul menghadirkan Eye Brightening Treatment.

Perawatan ini mengombinasikan teknologi modern dengan pendekatan medis untuk membantu menyamarkan lingkaran hitam, memperbaiki tampilan kulit, serta membuat area sekitar mata terlihat lebih cerah dan segar.

Dokter Klinik Estetika St. Paul, dr. Corri Teresia Doku, menjelaskan bahwa kulit di sekitar mata memiliki karakteristik khusus karena lebih tipis dan sensitif dibandingkan bagian wajah lainnya.

Karena itu, penanganan masalah di area mata perlu dilakukan dengan memahami faktor penyebabnya. Menurutnya, lingkaran hitam tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kebiasaan begadang atau kurang istirahat.

Sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut antara lain peningkatan produksi pigmen melanin akibat faktor genetik maupun paparan sinar matahari, struktur bawah mata yang cekung sehingga menimbulkan bayangan, serta kulit kering yang membuat garis-garis halus lebih terlihat.

Selain itu, proses penuaan yang disertai penurunan produksi kolagen juga dapat memengaruhi elastisitas kulit di sekitar mata.