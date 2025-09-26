Sudah Disepakati, RUU BUMN Segera Disahkan di Rapat Paripurna
jpnn.com, JAKARTA - Seluruh fraksi di Komisi VI DPR RI bersama perwakilan pemerintah menyepakati RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawa ke Rapat Paripurna.
Kesepakatan ini tertuang saat Komisi VI bersama perwakilan pemerintah melaksanakan rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menjadi pihak yang menanyakan kesediaan fraksi terkait laporan Panja RUU BUMN untuk dibawa ke Tingkat II atau Rapat Paripurna.
"Selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripirna DPR RI untuk disetujui menjadi UU," tanya Anggia dalam rapat, Jumat.
Para legislator mewakili fraksi menyatakan setuju RUU BUMN dibawa ke Rapat Paripurna. Begitu pula perwakilan pemerintah. Anggia kemudian mengetuk palu sekali.
"Terima kasih. Alhamdulillah Jumat berkah," kata Anggia setelah mengetuk palu sekali, Jumat.
Adapun, 11 pokok pikiran yang tertuang dalam RUU BUMN adalah:
1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan Di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN y ang selanjutnya disebut BP BUMN. Jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN
Komisi VI menyepakati pembahasan RUU BUMN di Tingkat I dan segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dorong Implementasi B50, Yulisman DPR: Pastikan Kesiapan Ekonomi, Infrastruktur, dan Dampak Lingkungan
- Wakil Ketua Baleg DPR: RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Akan Hambat Investasi
- Fraksi PKB DPR Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat untuk Cegah Konflik Horizontal
- Beniyanto Tamoreka Merespons Keputusan Kementerian ESDM Cabut 190 Izin Usaha Pertambangan
- DPR RI Siap Bahas Peralihan Status PPPK ke PNS, Asal..
- Cek Enda DPR: Peningkatan Investasi Hulu Migas Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Energi Nasional