Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, IS Mengalami Kecelakaan Lalu Ditangkap Polisi, Duh!

jpnn.com, OGAN ILIR - Pria berinisial IS (39) kedapatan membawa belasan paket sabu saat hendak dievakuasi petugas, setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) KM 37.

Insiden bermula pada Rabu (1/4/2026) sekitar pukul 00:10 WIB, saat tim patroli menemukan tersangka tergeletak yang mengalami kecelakaan.

Bermaksud menyelamatkan nyawa korban, petugas langsung mengevakuasi IS ke dalam mobil patroli untuk dilarikan ke rumah sakit.

Namun, di tengah perjalanan, tersangka justru menunjukkan gelagat mencurigakan.

Kasat Res Narkoba Polres Ogan Ilir IPTU A Surya Atmaja mengungkapkan bahwa tersangka mencoba menghilangkan barang bukti di dalam kendaraan dinas Polri.

"Saat berada di mobil patroli, anggota melihat tersangka berusaha membuang sebuah benda secara sembunyi-sembunyi. Petugas yang sigap langsung mengamankan benda tersebut," ungkap Surya, Kamis (2/4).

Setelah diperiksa, benda yang dibuang tersangka merupakan tiga plastik klip bening berisi 17 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,95 gram.

Selain narkoba, polisi juga mengamankan barang bukti lain, yakni sebilah pisau, unit ponsel, tas selempang, dan uang tunai Rp 150.000 yang diduga hasil transaksi, serta satu sepeda motor milik tersangka.