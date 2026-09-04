menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Internasional » Amerika » Sudah Kalah di Medan Perang & Bilik Suara, Argentina Masih Sok Kuasa di Falkland

Sudah Kalah di Medan Perang & Bilik Suara, Argentina Masih Sok Kuasa di Falkland

Sudah Kalah di Medan Perang & Bilik Suara, Argentina Masih Sok Kuasa di Falkland
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Argentina Javier Milei. Foto: JAVIER TORRES / AFP

jpnn.com, BUENOS AIRES - Presiden Argentina Javier Milei akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang menjalankan proyek minyak di Kepulauan Falkland, yang disengketakan dengan Inggris.

"Malam ini, saya akan menandatangani dekrit untuk mempercepat prosedur sanksi terhadap individu yang terlibat dalam proyek produksi minyak," kata Milei dalam pidato kenegaraan, Kamis.

Milei mengatakan proyek produksi minyak Nativas Petroleum diperkirakan mulai beroperasi dalam beberapa bulan mendatang.

Baca Juga:

"Jika kita membiarkan hal ini terjadi, kita akan menciptakan insentif bagi pemerintah Inggris untuk semakin mengeksploitasi sumber daya kita," katanya.

Milei menambahkan ada proyek dan perusahaan lain yang juga menimbulkan ancaman strategis terhadap kepentingan Argentina.

"Hal ini memerlukan respons yang proporsional dari kita," kata presiden.

Baca Juga:

Argentina dan Inggris telah lama berselisih mengenai kedaulatan atas kepulauan yang oleh Inggris disebut Kepulauan Falklands.

Pada 1982, kedua negara terlibat perang selama beberapa pekan yang berakhir dengan kekalahan Argentina.

Pada 1982, kedua negara terlibat perang selama beberapa pekan di Falklands yang berakhir dengan kekalahan Argentina.

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI