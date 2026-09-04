Sudah Kalah di Medan Perang & Bilik Suara, Argentina Masih Sok Kuasa di Falkland
jpnn.com, BUENOS AIRES - Presiden Argentina Javier Milei akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang menjalankan proyek minyak di Kepulauan Falkland, yang disengketakan dengan Inggris.
"Malam ini, saya akan menandatangani dekrit untuk mempercepat prosedur sanksi terhadap individu yang terlibat dalam proyek produksi minyak," kata Milei dalam pidato kenegaraan, Kamis.
Milei mengatakan proyek produksi minyak Nativas Petroleum diperkirakan mulai beroperasi dalam beberapa bulan mendatang.
"Jika kita membiarkan hal ini terjadi, kita akan menciptakan insentif bagi pemerintah Inggris untuk semakin mengeksploitasi sumber daya kita," katanya.
Milei menambahkan ada proyek dan perusahaan lain yang juga menimbulkan ancaman strategis terhadap kepentingan Argentina.
"Hal ini memerlukan respons yang proporsional dari kita," kata presiden.
Argentina dan Inggris telah lama berselisih mengenai kedaulatan atas kepulauan yang oleh Inggris disebut Kepulauan Falklands.
Pada 1982, kedua negara terlibat perang selama beberapa pekan yang berakhir dengan kekalahan Argentina.
Pada 1982, kedua negara terlibat perang selama beberapa pekan di Falklands yang berakhir dengan kekalahan Argentina.
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