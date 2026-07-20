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Sudah Kirim Calon Kru ke Italia, Kemenhan Siap Sambut Kedatangan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi

Sudah Kirim Calon Kru ke Italia, Kemenhan Siap Sambut Kedatangan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
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Ilustrasi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi. (ANTARA/X)

jpnn.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) siap menyambut kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan oleh Italia akan tiba di Indonesia pada 20 September 2026.

Dirjen Kuathan Kemenhan Marsma Haris Haryanto menyebut pihaknya telah mengirimkan calon kru ke Italia untuk mengoperasionalkan kapal tersebut.

"Sisi operasional saat ini telah dikirim calon kru, kemudian tim yang sudah sebagian berada di Italia," kata dia dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/7).

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Haris melanjutkan Kemenhan juga menyiapkan fasilitas di pelabuhan untuk menyambut kedatangan kapal Giuseppe Garibaldi.

"Kemudian dari sisi penerimaan kita juga menyiapkan fasilitas pelabuhan yang saat ini disiapkan yang mana di Teluk Ratai, Lampung," kata dia.

Haris mengatakan proses penyambutan kapal induk telah mencapai 76 persen, sementara kedatangan kapal sekitar September 2026.

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"Rencana kedatangan kapal pada tanggal 20 September 2026," ujar dia.

Haris dalam rapat juga menjelaskan spesifikasi kapal Giuseppe Garibaldi yang memiliki kecepatan maksimum 30 knot dan jelajah 20 knot.

Kemenhan telah mengirim calon kru kapal induk Giuseppe Garibaldi yang rencananya tiba di Indonesia pada 20 September 2026.

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