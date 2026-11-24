jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR.

Dua tokoh tersebut bukan orang baru di lingkaran Prabowo, mereka ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sugiono sudah lama dikenal sebagai anak ideologis Prabowo.

Pria yang lulus SMA Taruna Nusantara pada 1997 (Angkatan V, sama dengan Agus Harimurti bin SBY) itu sudah bersama Prabowo bahkan sebelum Gerindra terbentuk.

Sugiono sempat menjadi Menteri Luar Negeri, hingga akhirnya Prabowo menariknya kembali ke dalam negeri sebagai Menko PMK.

"Dua tahun pertama (jadi) Menteri Luar Negeri. Sekarang rindu (fokus) di tanah air. Pengin di dalam negeri," ujar Prabowo di Palu pada 14 November 2026.

Perannya di Gerindra hingga dalam kehidupan politik Prabowo membuat Sugiono wajar berada dalam daftar surat yang diberikan Prabowo kepada MPR Senin (23/11).

Amran? Pria Bone ini juga sering menjadi bahan pujian Prabowo.