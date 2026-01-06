Sudah Lama Resah, Petani Kopi di Lereng Ijen Butuh Ketenangan
jpnn.com, JAKARTA - Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara XII (SPBUN NXII) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Dengan aksi damai, mereka menyuarakan kekecewaan atas konflik berkepanjangan di kawasan Kebun Java Coffee Estate (JCE) dan Kebun Blawan, kawasan perkebunan kopi negara di bawah pengelolaan PTPN yang berada di sekitar Ijen.
Ketua SPBUN NXII, Bramantyo menyatakan aksi tersebut bukan sekadar tuntutan normatif.
Aksi itu menjadi potret kelelahan psikologis para pekerja yang sejak September 2023 bekerja dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum, intimidasi, dan ancaman keselamatan.
“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang,” kata Bramantyo, di hadapan massa.
Bagi ribuan pekerja Perkebunan Nusantara, kebun kopi bukan sekadar hamparan tanaman, tetapi sumber penghidupan, ruang hidup, sekaligus masa depan keluarga mereka.
Selasa (6/1), kegelisahan itu pun memuncak.
“Konflik ini sudah terlalu lama dibiarkan. Dampaknya kami rasakan setiap hari, bukan hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada keluarga kami.”
Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara XII (SPBUN NXII) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BRI Peduli Perkuat Peran Ibu Penggerak Usaha Perempuan melalui Program AURA di Bali
- Kemendes Jalin Kerja Sama dengan Thara Jaya Niaga, Ini Tujuannya
- Perkuat Regenerasi Petani, Petrokimia Gresik Cetak 55 Agronom Muda Lewat Taruna Makmur
- Dorong Hilirisasi Komoditas Perkebunan, Sultan Rela Naik Sepeda Motor Bertemu Petani Kopi di Pelosok
- KAPPI & KBRI Maroko Angkat Rimba Excelsa sebagai Hero Kopi Indonesia
- Program Tukar Jerami dengan Air Bersih Pertamina JBB Raih Rekor MURI