menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Sudah Larut Malam jadi Alasan Febrie Enggak Pakai Rompi, yaelah

Sudah Larut Malam jadi Alasan Febrie Enggak Pakai Rompi, yaelah

Sudah Larut Malam jadi Alasan Febrie Enggak Pakai Rompi, yaelah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dikawal menuju Rutan Cabang KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/sgd

jpnn.com - JAKARTA – Seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (24/7), Febrie Adriansyah ditahan setelah statusnya naik jadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kejagung mengungkapkan alasan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu tidak memakai rompi tahanan kejaksaan.

Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya terburu-buru sehingga tidak sempat memakaikan rompi kepada Febrie.

Baca Juga:

“Kalau masalah rompi, tadi mohon maaf, karena buru-buru, juga sudah malam, ya,” katanya.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Febrie keluar dari Gedung Utama Kejagung, Jakarta, pada sekitar pukul 23.00 WIB usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam.

Saat keluar, Febrie tampak mengenakan pakaian batik berwarna abu-abu. Tangannya juga tampak tidak diborgol.

Baca Juga:

Febrie kemudian dibawa oleh penyidik menuju Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Di sana ia juga tampak masih tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan.

Febrie Adriansyah ditahan dan dibawa oleh penyidik menuju rutan KPK pada Jumat menjelang tengah malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI