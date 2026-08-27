Sudah Menyatu dengan Persib Bandung, Mariano Peralta Siap Hadapi Manila Digger

jpnn.com - Winger anyar Persib Bandung Mariano Peralta mengaku sudah makin menyatu dengan rekan-rekannya setelah hampir dua bulan bergabung dengan klub barunya.

Kini, Peralta siap menjalani tugas baru dalam pertandingan penting menghadapi Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2), Senin (31/8/2026).

Sejak tiba di Bandung pada 20 Juli 2026, Peralta menjalani proses adaptasi dengan baik. Dia banyak dibantu rekan senegaranya, seperti Patricio Matricardi dan Luciano Guaycochea.

Selain itu, kehadiran Berguinho yang pernah satu tim dengannya di Borneo FC juga membuat Peralta lebih mudah menjalani peran barunya.

Peralta mengatakan sebelum bergabung dengan Persib, dia sudah banyak mengetahui tentang tim barunya. Hal itu membuat proses adaptasinya berjalan lebih cepat karena menilai kualitas Maung Bandung berada di level yang bagus.

"Saya rasa tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi mengenai tim ini. Kami tahu kualitas yang kami miliki dan level permainan kami. Kami sudah siap dan memiliki tekad untuk meraih hal-hal besar," kata Peralta ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (27/8).

Pemain asal Argentina itu juga memastikan Persib siap menghadapi Manila Digger. Wakil Filipina tersebut itu memiliki kekuatan yang bagus sehingga tidak boleh diremehkan.

Memasuki tiga hari jelang pertandingan, Persib meningkatkan intensitas latihan untuk mematangkan persiapan.