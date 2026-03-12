Sudah Putus, Dokter Kamelia Tetap Datang ke Sidang Ammar Zoni, Kenapa?
jpnn.com, JAKARTA - Sidang atas dugaan peredaran narkoba dengan terdakwa Ammar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
Dokter Kamelia tampak masih memberikan dukungan kepada Ammar Zoni dengan kehadirannya di ruang persidangan.
Dokter Kamelia dikabarkan telah putus dengan pemain sinetron 7 Manusia Harimau itu. Meski begitu, dia tetap datang ke persidangan Ammar Zoni.
Dokter Kamelia mengaku sempat bertemu dengan mantan kekasihnya itu ketika Ammar Zoni turun dari mobil tahanan.
"Tadi ketemu cuma pas turun mobil doang, terus abis itu sudah enggak ngeliat, enggak ketemu lagi," ujar Dokter Kamelia.
Akan tetapi, dia mengaku belum sempat mengobrol dengan mantan kekasihnya tersebut. Sebab mereka hanya sempat bertemu saat Ammar Zoni turun dari mobil tahanan tadi.
"Belum (ada obrolan)," kata Dokter Kamelia.
Ditanyai soal isi surat yang diberikan Ammar Zoni kepadanya, dia belum mau berbicara banyak.
Dokter Kamelia tampak masih memberikan dukungan kepada Ammar Zoni dengan kehadirannya di ruang persidangan hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ammar Zoni Dituntut 9 Tahun Penjara, Dokter Kamelia Berkomentar Begini
- Ammar Zoni Dituntut 9 Tahun Penjara
- 3 Berita Artis Terheboh: Detik-Detik sebelum Vidi Meninggal Diungkap, Bintang 'Ghostbusters' Wafat
- Menjelang Sidang Tuntutan, Ammar Zoni Akhiri Hubungan dari Dokter Kamelia
- 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni dan Kamelia Putus, Richard Lee Masih Ditahan
- Ammar Zoni Putuskan Hubungan Asmara dari Dokter Kamelia