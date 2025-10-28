Sudah Sepekan Banjir Merendam Pantura Semarang, Perahu Karet Jadi Alat Transportasi
jpnn.com - SEMARANG - Banjir sudah sepekan merendam Jalan Pantura Kaligawe Raya, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Genangan mulai terjadi sejak Selasa (21/10) dan hingga kini belum surut sepenuhnya.
Kedalaman air di jalan nasional tersebut mencapai 90 sentimeter, terutama di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.
Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan air sempat surut hingga 40 sentimeter pada Senin (27/10).
Namun, hujan deras yang mengguyur lebih dari dua jam pada Selasa pagi membuat debit air kembali naik dua kali lipat.
“Sepeda motor dan mobil kecil sebaiknya menghindari melintas di Jalan Kaligawe Raya depan RSI Sultan Agung karena kedalaman mencapai 80-90 sentimeter,” kata Kompol Rismanto kepada JPNN.com, Selasa (28/10).
Pihaknya menyediakan perahu karet sebagai sarana transportasi bagi pasien dan tenaga kesehatan yang hendak menuju atau keluar dari RSI Sultan Agung.
Selain di Kaligawe Raya, banjir juga merendam sejumlah titik lain di Kecamatan Genuk, termasuk Jalan Raya Sembungharjo-Kudu.
Jalan Pantura Kaligawe Raya Kota Semarang masih tersendat akibat banjir yang bertahan sepekan terakhir.
