Sudah Tak Ada Foto Gibran di Markas PKB, Cak Imin: Akhirnya Tercapai Juga

jpnn.com - JAKARTA - Diskusi bertema 'Berpihak pada Mustadh'afin: Sosialisme Islam untuk Kebangkitan Rakyat di kantor DPP PArtai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Jumat (13/11/2026) dibuka dengan gergeran.

Ada canda tentang Gibran Rakabuming Raka yang mengundang tawa sebelum diksusi itu dibuka.

Awalnya Budi Adiputro sebagai moderator diskusi itu bertanya kepada Ketua Umum PKB A. Muhaimin Iskandar tentang tidak adanya foto Gibran.

Pertanyaan itu terlontar saat Cak Imin -panggilan akrab Muhaimin- hendak menyampaikan keynote speech pembuka diskusi.

Budi sempat melontarkan candaan agar Gus Muhaimin lebih bijaksana dan santai dalam menyampaikan pidato. Jurnalis yang juga pendiri siniar Total Politik itu lantas menyinggung perubahan dekorasi ruangan di DPP PKB yang kini tidak lagi menampilkan foto Gibran.

"Minimal gesturnya sudah ada dengan foto wakil presiden sudah enggak ada ya?" kata Budi yang disambut tawa peserta diskusi.

Menanggapi candaan tersebut, Cak Imin kemudian menyampaikan sambutan dengan menyapa sejumlah tokoh yang hadir, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Cak Imin menyebut Jimly sebagai sosok yang banyak mengajarkan konstitusi kepada dirinya dan masyarakat.